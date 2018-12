Hannover (www.aktiencheck.de) - Die jüngst gemeldeten Daten zu US-Stimmungsindikatoren von der Unternehmensseite haben der Währung der USA geholfen, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu EUR/USD Die Zahlen zum ISM PMI Manufacturing hätten das positive Bild, welches der Chicago-Index bereits zum Abschluss der vergangenen Woche geliefert habe, dann am Montag noch recht eindrucksvoll bestätigt. Der wohl wichtigste nordamerikanische Stimmungsindikator habe im November auf mehr als beachtliche 59,3 Punkte zulegen können. Die Befragungsteilnehmer aus der US-Industrie würden somit ein sehr nachhaltiges Anziehen der ökonomischen Aktivität im Verarbeitenden Gewerbe der Wirtschaft der Vereinigten Staaten diagnostizieren. Diese Entwicklung müsse ohne jeden Zweifel als positiv bezeichnet werden.Die jüngsten Zahlen zur Stimmung der US-Unternehmen würden somit grundsätzlich für den US-Dollar sprechen. Allerdings beginne der Devisenmarkt dennoch, sich mit Blick auf das Jahr 2019 langsam auf ein vielleicht doch etwas weniger offensives Vorgehen der US-Notenbank einzustellen. Auch die jüngsten Signale aus Rom, die eine gewisse Verhandlungsbereitschaft der italienischen Regierung bei ihren Budgetplänen andeuten würden, würden dem Euro aktuell helfen. Damit sei die 38-Tage-Linie im Bereich von 1,1400 USD pro EUR ins Blickfeld gerückt. Der Devisenmarkt müsse nun vor allem auf die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten warten. Die Zahlen würden am Freitag gemeldet. (05.12.2018/ac/a/m)