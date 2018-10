Essen (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Daten aus den USA haben eindrucksvoll belegt, dass die US-Konjunktur weiter in Hochform ist, berichten die Analysten der National-Bank AG.



So hätten beide ISM-Indikatoren oberhalb der Erwartungen gelegen - die Daten für den Dienstleistungssektor hätten trotz des hohen Ausgangsniveaus sogar einen regelrechten Sprung nach oben gemacht: Mit einem Indexstand von 61,6 Punkten markiere diese für die US-Wirtschaft so wichtige Zeitreihe nunmehr den höchsten Wert, der jemals verzeichnet worden sei. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass die Daten - im Gegensatz zu dem ISM-Daten für die Industrie, die für die gesamte Nachkriegsperiode vorliegen würden - erst für den Zeitraum ab 1997 erhoben würden. Besonders eindrucksvoll sei auch die Entwicklung des Verbrauchervertrauens des US-Conference Boards verlaufen, eine Umfrage, die es schon seit den Sechziger Jahren gebe: Hier sei der Index im wahrsten Sinne des Wortes auf einen 20-Jahres-Höchststand gesprungen und habe die Vermutung der Analysten bestätigt, dass vom privaten Konsum in den USA noch erhebliche Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen würden.



Demgegenüber habe die Zuspitzung der Krise in Italien einmal mehr auf die Fragilität der Lage im Euroraum verwiesen, wo grundlegende ordnungspolitische Fragen mit Blick auf die Stabilität der Eurozone weiterhin der politischen Lösung harren würden. Die Analysten der National-Bank AG gehen weiterhin davon aus, dass das Momentum in Europa zunächst ausreicht, um die Konflikte weiter zu übertünchen: Europa wird aus der globalen Perspektive auch im nächsten Jahr noch nicht zum Bremsfaktor. (05.10.2018/ac/a/m)



