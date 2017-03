Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem Scheitern der Gesundheitsreform haben die Zweifel an der politischen Handlungsfähigkeit von Donald Trump zugenommen, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Eine Korrektur am Höhenflug des US-Unternehmer- und Konsumentenvertrauens sei wahrscheinlicher geworden. Die zugrunde liegenden Indices seien vor allem aufgrund von Erwartungen über den Konjunkturausblick infolge von Trumps Wahlsieg auf Niveaus angestiegen, die eine deutlich bessere Konjunkturentwicklung benötigen würden, als sie aktuell in den USA zu finden sei. Dies unterstreiche die Bedeutung der anstehenden Steuerreformen und erhöhe das aktuelle Prognoserisiko für das BIP der USA, insbesondere für die Jahre 2018 und 2019.



Die Umsetzung der Reformen sei nicht nur nötig, um die Erwartungen einzufangen, sondern auch, um die Wirtschaftsdynamik durch fiskalische Stimulierungspolitik in den nächsten beiden Jahren anzukurbeln. Dies könnte der FED Raum für sukzessive Zinsanstiege bis auf ein Niveau von 3% geben. Die IKB bleibe bei ihrer Wachstumsprognose für die USA von 2,3% in diesem Jahr. Auch rechne sie weiterhin mit einer tendenziellen Schwäche des USD. (31.03.2017/ac/a/m)





