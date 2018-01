Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Augenmerk der Marktteilnehmer richtet sich heute in die USA, denn dort geben die Erzeugerpreise wichtige Indikationen für die Verbraucherpreisentwicklung, die morgen zur Veröffentlichung ansteht, so die Analysten der Helaba.Den Fokus würden die Analysten jedoch auf die Kern-Erzeugerpreise lenken, denn Inflationstendenzen abseitig der schwankenden Rohstoffpreise stünden bei der FED im Mittelpunkt der geldpolitischen Entscheidungen. Die Kernrate habe zuletzt bei 2,4% VJ gelegen und sich somit seit den Tiefs in der Nähe von null Prozent Ende 2015 deutlich gefestigt. Die Kern-Importpreise hätten jedoch im Dezember nachgegeben und somit gebe es keine Indikation für höhere Kern-Erzeugerpreise. Mithin würden die Leitzinserwartungen in den USA durch die Zahlen wohl nicht verschärft.In der Eurozone stünden die Produktionszahlen an, nachdem Spanien am Morgen als dritte der großen Volkswirtschaften die Novemberdaten liefere. Das starke deutsche Ergebnis spreche insgesamt für ein Plus, ungeachtet der Tatsache, dass in Frankreich ein Minus veröffentlicht worden sei. Mit Interesse würden die Akteure aber auch das Sitzungsprotokoll vom EZB-Ratstreffen im Dezember lesen. Insbesondere eine weitergehende Diskussion über eine mögliche Veränderung der Forward Guidance könnte den Rentenmarkt belasten. Der Euro könnte dadurch latent unterstützt werden. Das Geschäftsklima der Bank von Frankreich (BdF) habe dagegen in der Regel keinen marktbewegenden Einfluss, auch wenn das gute Stimmungsbild bestätigt werden sollte. (11.01.2018/ac/a/m)