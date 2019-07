Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehöre zu Beginn der neuen Handelswoche zu den stärksten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Werten. Die Aktie profitiere von einer positiven Entscheidung im Zusammenhang mit der Fusion von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS), einer US-Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, und des US-Mobilfunkanbieters Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7). Die Fusion habe schließlich die Zustimmung des US-Justizministeriums erhalten, da eine der Haupthürden habe überwunden werden können. Die beiden Unternehmen hätten sich zu einigen Veräußerungen verpflichtet, einschließlich Prepaid-Marken und Frequenzgeschäft, um den Wettbewerb nicht zu gefährden. Darüber hinaus hätten die Unternehmen versprochen, in den USA ein 5G-Netz aufzubauen, das innerhalb von drei Jahren 97% und innerhalb der nächsten sechs Jahre 99% der USA abdecken solle.



WEITERE UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) erwäge laut einem Handelsblatt-Bericht eine Verlagerung der Unternehmensstruktur in eine Holdinggesellschaft. Der Schritt solle die Komplexität reduzieren und den Beispielen von International Consolidated Airlines Group (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: BABWF) oder Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) folgen. Die Lufthansa habe sich jedoch bisher nicht zu den Nachrichten geäußert. Man sollte bedenken, dass die Fluggesellschaft morgen ihre Ergebnisse vorlegen werde und dann weitere Details zu diesem Thema bekannt gegeben werden könnten.



Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) notiere am ersten Tag der neuen Woche niedriger. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass es nicht mehr beabsichtige, die Deviseneinheit von Refinitiv, einem globalen Anbieter von Finanzmarktdaten, zu kaufen. Der Börsenbetreiber habe das Angebot fallen gelassen, nachdem die London Stock Exchange (ISIN: GB00B0SWJX34, WKN: A0JEJF, Ticker-Symbol: LS4C) am Wochenende ein Angebot für das gesamte Unternehmen abgegeben habe. Die LSE wolle Refinitiv für 27 Mrd. USD übernehmen, einschließlich Schulden.



Auch Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) notiere heute niedriger. Der Automobilhersteller entwickele sich unterdurchschnittlich, nachdem seine Tochtergesellschaft TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7/ WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) das Ergebnis für das erste Halbjahr bekannt gegeben habe. Traton habe das operative Ergebnis in den ersten sechs Monaten 2019 um rund 25% steigern können. Es habe jedoch nicht ausgereicht, die Attraktivität der Aktionäre zu gewinnen, da der Auftragseingang um 6% zurückgegangen sei, was auf die anhaltend schwache Nachfrage hindeute. (29.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices starteten in gemischter Stimmung in den heutigen Handel, da sich die Anleger für die ereignisreiche Woche positionieren, so die Experten von XTB.Die Aktien aus Großbritannien würden am besten abschneiden, da der FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) nach der ersten Handelsstunde rund 80 Basispunkte zugelegt habe. Andererseits seien in Frankreich, Polen und der Schweiz einige Schwächen zu erkennen. Finanz- und Telekommunikationsunternehmen würden am meisten steigen, während Automobilwerte die größten Nachzügler seien.US-JUSTIZMINISTERIUM GIBT GRÜNES LICHT FÜR FUSION VON SPRINT UND T-MOBILE