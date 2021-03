Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrieproduktion ging im Februar um 2,2% M/M zurück, was enttäuschend schwach war, so die Analysten der Nord LB.



Drei Hauptgründe seien wohl zu nennen: Erstens könne es als eine statistisch bedingte Gegenbewegung nach vier Monatszuwächsen in Folge von jeweils über einem Prozent angesehen werden. Zweitens hätten widrige Witterungsverhältnisse insbesondere in Texas und umliegenden Bundesstaaten für Belastungen und Ausfällen bei der Ölförderung gesorgt. Drittens hätten globale Lieferengpässe bei Vorprodukten insbesondere im Fahrzeugbau (Halbleiter) belastet.



Perspektivisch scheine die USA derzeit aber auf einem soliden Weg zu sein, die Pandemie hinter sich zu lassen. Mit den Impfstoffen von Pfizer, Moderna und nun auch Johnson & Johnson peile die neue Regierung an, bereits Anfang Mai alle Erwachsenen geimpft zu haben. Im 2. Quartal würde damit eine Normalität im Land der unbegrenzten Möglichkeiten erreicht sein, von der wir in Europa noch weit entfernt sind, so die Analysten der Nord LB. Entsprechend unterschiedlich würden die Wachstumspotenziale sein! (16.03.2021/ac/a/m)



