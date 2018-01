Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Industrieproduktion in den USA ist im Dezember deutlich um 0,9% gg. Vm. gestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zudem dürfte der Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung im Jahr 2018 konstruktiv bleiben. Einen Hinweis hierauf könnte heute der Philly FED Index zur Geschäftsbeurteilung liefern. Obwohl die Analysten mit 22,0 Punkten einen leichten Rückgang im Vergleich zur nach oben revidierten Dezembererhebung (27,9 Pkt.) erwarten würden, sollte dies auf eine unvermindert robuste Wachstumsdynamik hinweisen.Die freundliche konjunkturelle Lage in den USA habe zuletzt die Aktienmärkte beflügelt, während die Bondmärkte etwas nachgegeben hätten. Da sich die oben genannten Daten in dieses Bild einfügen würden, würden die Analysten hiervon keine größeren Marktbewegungen erwarten. (18.01.2018/ac/a/m)