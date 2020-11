Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Rückgang des gestern veröffentlichten ifo-Index für Deutschland von revidierten 92,5 Punkten im Oktober auf 90,7 Punkte im November war auf eine Schwäche der Dienstleistungskomponente und einen Rückgang im Groß- und Einzelhandel zurückzuführen, so die Analysten von Postbank Research.



Der Subindex für das Verarbeitende Gewerbe sei hingegen den siebten Monat in Folge angestiegen. Damit bestätige der ifo-Index die zuvor veröffentlichten Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices, die darauf hindeuten würden, dass sich die deutsche Industrie weiterhin behaupte. Auch der Euro habe sich im Anschluss an die Veröffentlichung zunächst behaupten können, dann aber im weiteren Tagesverlauf gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Dabei habe der Greenback durch neue Datenpunkte zusätzlichen Rückenwind erfahren, die auf eine anhaltende Stärke des US-Immobilienmarktes hinweisen würden.



Sowohl der September-Anstieg des Case-Shiller-Hauspreisindex von 6,6 Prozent im Jahresvergleich als auch des FHFA-Hauspreisindex von 1,7 Prozent im Monatsvergleich hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der US-Immobilienmarkt dürfte daher auch zukünftig eine Stütze für die US-Konjunkturentwicklung darstellen. Geschwächt worden sei der Dollar wiederum von der Veröffentlichung des Richmond-FED-Aktivitätsindex, der im November unerwartet von 29 auf 15 Punkte zurückgegangen sei. (25.11.2020/ac/a/m)





