Linz (www.aktiencheck.de) - Am Freitag hat die USA den Handelsstreit mit Mexiko aufs Neue lanciert (Immigrationsstop versus US-Zölle), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das lasse natürlich die Frage offen, ob das im Herbst verhandelte Freihandelsabkommen USMCA (USA, Mexiko und Kanada) überhaupt von Bestand sein könne. Aber auch in den chinesisch-amerikanischen Verhandlungen werde der Ton rauer. China versuche mit gezielten Gegenmaßnahmen (z. B. Zurückhaltung seltener Erden) den US-Zöllen zu kontern. Die aggressive Vorgehensweise der USA in den Handelsgesprächen stütze aktuell den US-Dollar. Die Gefahr eines Rückgangs von EUR/USD unter 1,1100 steige damit. EUR/USD werde für heute seitwärts zwischen 1,1110 und 1,1200 erwartet. (03.06.2019/ac/a/m)





