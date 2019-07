In Osaka sei noch kein konkreter Zeitplan für die weiteren Verhandlungen zwischen den beiden Ländern vorgestellt worden. Quellen in Washington hätten der Presse allerdings signalisiert, dass man in den nächsten sechs Monaten eine Lösung finden wolle. Dieser Zeitplan erscheint den Analysten der Nord LB durchaus realistisch; es gibt noch einige sehr komplizierte Detailfragen zu klären. Als Beispiele könnten die Behandlung geistiger Eigentumsrechte in China, die Subventionspolitik Pekings und die Währungsordnung des Reichs der Mitte genannt werden. Donald Trump habe in einem Tweet nach dem Gipfel betont, es ginge ihm bei der Lösung mehr um Qualität als um Schnelligkeit.



Ein Deal scheine damit in Reichweite zu sein. Grundsätzlich bleiben die Analysten der Nord LB bei der Auffassung, dass eine Einigung im Handelsstreit zwischen Washington und Peking positiv für die internationalen Aktienmärkte wäre. Dies ergebe sich zum einen durch das Schwinden von politischen Unsicherheiten - sprich niedrigere Risikoprämien - und zum anderen durch einen positiven Effekt auf das globale Wirtschaftsumfeld - sprich bessere Gewinnaussichten für die Unternehmen weltweit. Zudem würden die High-Beta-Währungen (zum Beispiel der australische Dollar) von einem Deal profitieren.



Die zentrale Frage für die Finanzmärkte sei nun, ob der am Wochenende beschlossene Neustart der Handelsgespräche zwischen China und den USA reichen werde, um die Federal Reserve von zügigen Zinssenkungen abzuhalten. Die Analysten der Nord LB denken schon - allerdings müssen nun die US-Arbeitsmarkdaten am Freitag abgewartet werden. Diese hätten damit am aktuellen Rand eine ganz besonders große Bedeutung - nur mit schwachen Zahlen im Juni scheine eine Mehrheit für eine zügige Zinssenkung im FOMC möglich.



Im Handelsstreit zwischen Washington und Peking zeichne sich eine konstruktive Lösung zunehmend ab. Die Ergebnisse des Gipfels in Japan würden auf jeden Fall mindestens im Rahmen der Erwartungen der Markteilnehmer liegen und hätten vor allem Pessimisten sogar positiv überrascht. Insofern sei es natürlich schon nachvollziehbar, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) heute oberhalb von 12.600 Punkten eröffnet habe. (01.07.2019/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Die Gespräche zwischen Donald Trump und Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Japan haben das erwartete Ergebnis gebracht, so die Analysten der Nord LB.Im Prinzip könne von einem Waffenstillstand im Handelskrieg gesprochen werden. Die USA hätten Peking zugesagt, die geplanten weiteren Zölle auf chinesische Produkte zunächst nicht zu erheben. Dies sei offenbar eine Vorbedingung Chinas gewesen. Zudem werde es US-Technologieunternehmen zumindest vorerst wieder erlaubt, ihre Produkte an den chinesischen Konzern Huawei zu liefern. Donald Trump wolle kurzfristig klären lassen, wie dieser Punkt im Detail geregelt werden solle und ob Huawei schon jetzt von der schwarzen Liste des US-Handelsministeriums genommen werden könne. Über Konzessionen Chinas sei wenig bekannt geworden.