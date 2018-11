Ein demokratischer Sieg könnte zwar die Einleitung des Articles of Impeachment ermöglichen, es wäre es mit den Republikanern im Senat jedoch unwahrscheinlich, dass ein solcher Versuch die Entfernung des US Präsidenten aus seinem Amt ergeben würde. Ein solcher Schritt würde nur zu einer legislativen Lähmung beitragen und Präsident Trump dazu veranlassen, sich auf Bereiche zu konzentrieren, in denen er keine Gesetzgebung verlange - vor allem im Handels- und Einwanderungsbereich. Das würde bedeuten, dass das Tempo der von ihm bisher skizzierten Agenda nicht nachlasse.



Aus einer Gesetzgebungs-Perspektive - sollten die Demokraten kein Impeachment anstreben - könnten die Optimisten unter ihnen versuchen, Bereiche der gemeinsamen Basis mit dem republikanischen Senat zu finden. Präsident Trump habe bereits Steuersenkungen für den Mittelstand vorgeschlagen und politische Ideen aufgegriffen, die auf große Infrastrukturausgaben hinweisen. Da die Demokraten bereits ein Infrastrukturprogramm unterstützen würden, wäre es wahrscheinlich, dass die Steuererleichterungen für ihre wichtigsten demokratischen Wähler einen herzlichen Empfang und die notwendige legislative Unterstützung erhalten. Angesichts der parteipolitischen Atmosphäre in Washington könnte der Präsident jedoch seine Interessen im Hinblick auf seine Wiederwahlkampagne 2020 sehen, der am besten gedient wäre, die Zusammenarbeit mit den Demokraten für den Rest seiner Amtszeit runterzufahren.



Im Bereich des Handels bestehe Hoffnung, dass ein demokratischer Sieg entweder im Parlament oder im Senat als Vorwurf für den US-Präsidenten angesehen werden könnte, der ihn dazu veranlasse, sich von seiner harten Linie in Bezug auf Handel und Zölle, insbesondere in Bezug auf China, zurückzuziehen. Die Demokraten schienen jedoch die harte Haltung zu unterstützen, die gegenüber China im Handel eingenommen werde, da es ihre Arbeits- und Produktionskreise in den USA unterstütze. Daher halte UBP es für unwahrscheinlich, dass das Wahlergebnis die Entwicklung der US-Handelspolitik aus Sicht der Handelspartner der USA positiv beeinflussen werde.



Im Falle eines geteilten Kongresses ohne parteiübergreifende Zusammenarbeit bei fiskalischen Stimuli wäre das wahrscheinliche Ergebnis dieser Szenarien eine legislative Lähmung und bestenfalls begrenzte Auswirkungen auf Märkte und Wirtschaft. Eine geteilte oder demokratische Kontrolle des US-Kongresses schaffe asymmetrische Risiken für Investoren und könnte durchaus zu einer Rücknahme der Steuersenkungen 2017 und/oder dem Potenzial zur Einpreisung einer politischen Funktionsstörung in den USA führen.





Norman Villamin, CIO Private Banking and Head of Asset Allocation bei Union Bancaire Privée (UBP) kommentiert die bevorstehenden Halbzeitwahlen in den USA:Es bestehe Hoffnung, dass eine Form des demokratischen Sieges die aggressive innen- und außenpolitische Agenda der Trump-Regierung stoppen könne. Politisch sehe UBP jedoch begrenzte Aussichten, dass dies geschehe, unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung am 6. November. Jüngste Umfragen würden zeigen, dass das wahrscheinlichste Ergebnis darin bestehe, dass die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus der USA wiedererlangen würden, wobei die Republikaner ihre Mehrheit im US-Senat behalten würden.