Wien (www.aktiencheck.de) - Zunehmende Sorgen um den Handelsstreit zwischen China und den USA sowie ein schwacher Ausblick von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) zogen den Halbleitersektor gestern deutlich nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) sei es hingegen um 3,1% aufwärts gegangen. Der US-Ölkonzern werde das Gebot für Anadarko (ISIN: US0325111070, WKN: 871766, Ticker-Symbol: AAZ) nicht erhöhen, womit voraussichtlich Occidental (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC) zum Zuge kommen werde. Damit würde für Occidental eine Strafgebühr in Höhevon USD 1 Mrd. fällig, die das Unternehmen an Chevron zahlen müsste. Chevron habe in der Folge angekündigt, die Aktienrückkäufe um 25% auf USD 5 Mrd. im Jahr erhöhen zu wollen.In den Fokus rücke zudem der Börsengang von Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER). Das Unternehmen habe den Ausgabepreis am Donnerstagabend auf USD 45 Dollar je Aktie festgesetzt und bewege sich damit am unteren Ende der anvisierten Preisspanne von USD 44 bis USD 50. Damit erlöse Uber rund USD 8,1 Mrd; bringe es auf eine Marktkapitalisierung von etwa USD 82 Mrd. und stemme damit den größten US-Börsengang seit Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) im Jahr 2014. Die Erstnotiz erfolge heute an der New York Stock Exchange. (10.05.2019/ac/a/m)