Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern wurde der Euro zunächst durch Aussagen von EZB-Ratsmitglied Cœuré belastet, der eine Staffelung des Einlagensatzes zur Entlastung der Banken im Euroraum ablehnte, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Im Tagesverlauf hätten Unsicherheiten aus der europäischen Peripherie die Euro-Schwäche verstärkt. Nicht nur hätten neue Spannungen innerhalb der italienischen Regierungskoalition die Anleger beunruhigt. Zusätzlich hätten die am Wochenende anstehenden Wahlen in Spanien zu einer vorsichtigen Positionierung geführt.In den USA hingegen hätten Daten zum Immobilienmarkt auf eine positive Entwicklung hingedeutet. Zwar hätten die Verkäufe bestehender Häuser im März zuletzt stärker nachgelassen als erwartet, der Rückgang sei aber auch dem Vergleich mit den überraschend starken Februar-Zahlen geschuldet gewesen. Die Verkäufe neu gebauter Häuser seien im März mit 4,5 Prozent gegenüber dem Vormonat sogar angestiegen, obwohl am Markt mit einem Rückgang gerechnet worden sei. Außerdem erscheine die Finanzierung von Immobilienkäufen weiterhin nicht bedroht, der Immobiliensektor könnte das US-Wachstum daher stützen. Zum einen habe sich das Wachstum der Immobilienpreise zuletzt abgeschwächt und dürfte künftig unter dem Lohnwachstum liegen, zum anderen seien Hypothekenkredite aufgrund des derzeitigen Niedrigzinsumfelds weiterhin günstig. Solange die Risiken in Europa nicht eskalieren würden und sich sowohl die europäische als auch die US-amerikanische Konjunktur stabilisieren würden, dürfte auch der US-Dollar zum Euro in einer Seitwärtstendenz verharren. (24.04.2019/ac/a/m)