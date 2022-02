Über den Wohnimmobilienboom der 2000er Jahre werde noch immer diskutiert, sowohl was seine Ursachen angehe als auch die Faktoren, die letztlich sein Ende herbeigeführt hätten. Steigende Zinsen hätten damals wohl eine unterstützende Rolle gespielt, denn selbst wenn die langfristigen Renditen im Straffungszyklus ab 2004 ja kaum zugelegt hätten, hätten die höheren Geldmarktzinsen ausgereicht, um viele der zu variablen Sätzen verschuldeten Kreditnehmer mit schlechter Bonität in Schwierigkeiten zu bringen. Der Markt für variabel verzinste Hypotheken sei in den 2000ern kollabiert und habe sich nicht erholt. Daher werde der - voraussichtlich spürbar unterproportional ausfallende - Zinsanstieg am langen Ende der Laufzeiten diesmal im Vordergrund stehen. Auf Basis der Analystenprognose für die US-Staatsanleihen wäre für die 30-jährigen Hypothekenzinsen in den nächsten zwei bis drei Jahren ein Anstieg in den Bereich zwischen 4% und 5% zu erwarten. Dies werde weh tun, sollte aber verkraftbar sein, auch weil in den USA fast alle Kreditnehmer ihre Zinssätze auf 30 Jahre fixiert hätten und das Kündigungsrecht (und damit die Chance zur Refinanzierung) einseitig bei ihnen liege. Die derzeit noch einmal deutlich ambitioniertere "Bewertung" von Häusern als Mitte der 2000er lasse eine zu große Nonchalance hinsichtlich dieser Zinssensitivität allerdings riskant erscheinen.



Stattdessen seien es andere Differenzen zur Situation vor gut 15 Jahren, die ein Desaster wie damals unwahrscheinlich machen würden. Hierzu zähle einmal der Verschuldungsgrad der Haushalte, der aktuell merklich geringer sei als damals, trotz des kräftigen Anstiegs der Hypothekenkredite seit 2020. Ein anderer, oft unterschätzter, Unterschied liege in der Rolle der quasi-staatlichen Hypothekenrefinanzierer (GSEs). Diese hätten seit der Finanzkrise ihre Rolle in der Bereitstellung von Hypothekenkrediten merklich ausgebaut, so dass ein historisch sehr hoher Anteil der Risiken letztlich nicht mehr bei einzelnen privaten Akteuren liege, sondern bei den Steuerzahlern vergemeinschaftet worden sei.



Auch ein Blick auf den Wohnungsmarkt selbst zeige, dass heute vieles anders sei als vor der Finanzkrise. Der Markt sei, gemessen an der "Reichweite" der zum Kauf stehenden Häuser, noch mehr leergefegt als auf dem vorherigen Gipfel 2006. Dies liege unter anderem an der verhaltenen Reaktion des Angebots. Auch nachdem die Bauaktivität kräftig ausgeweitet worden sei, erreiche die Zahl der im Bau befindlichen Einfamilienhäuser gerade mal wieder ihren langfristigen Durchschnitt vor dem "Boom-Bust"-Zyklus der 2000er. Von einer "Blase am Bau" könne daher keine Rede sein. Manche Faktoren dürften bzw. könnten sich als transitorisch erweisen: zum Beispiel die zusätzliche Nachfrage nach Wohnraum und dem eigenen Zuhause durch die Pandemie oder die Engpässe bei Baumaterialien und Arbeitskräften, die den Spielraum für Neubauten reduzieren und so zusätzlich preistreibend wirken würden.



Der wichtigste Unterschied liege aber in der Kreditqualität. Seien in den 2000er Jahren Kreditnehmer in den Kategorien "subprime" und "near subprime" wichtige Kunden gewesen, sei diese Gruppe heute kaum noch existent. Dominiert werde das Bild derzeit von den Schuldnern der allerhöchsten Bonitätsstufe. Hinzu komme, dass die systemischen Risiken einer potenziellen Korrektur am Wohnungsmarkt auch deshalb nun geringer seien, weil das US-Bankensystem deutlich besser kapitalisiert sei als damals. Diese Lehre aus der Finanzkrise sei gezogen worden.



Unter dem Strich sollte der erwartete Zinsanstieg dahingehend wirken, dass sich die enorme Dynamik bei den Hauspreisen in den kommenden Quartalen deutlich abschwäche. Hierbei dürfte zusätzlich eine gewisse Normalisierung der Bedingungen auf der Angebotsseite helfen. Die Erfahrung zeige, wie zyklisch dieser Sektor sei, so dass auch eine zeitweilige Stagnation der landesweiten Hauspreise oder ein Rückgang möglich seien. In manchen Regionen könnten die Preise sogar merklicher nachgeben, vor allem wenn die Notenbank die Wirtschaft doch stärker einbremsen müsse, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die Gesamtwirtschaft und insbesondere das Bankensystem seien aber von solchen Korrekturbewegungen wesentlich besser geschützt als vor der Finanzkrise. (19.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am aktuellen Rand liegen die Hauspreise in den USA im landesweiten Schnitt auf dem höchsten verzeichneten Stand, so die Analysten der Helaba.Absolut betrachtet wäre dies nichts Besonderes, aber es gelte auch relativ zu den Verbraucherpreisen. Obwohl die Vorjahresrate bei Letzteren derzeit mehr als 7% betrage, bleibe die Dynamik der Hauspreise noch deutlich darüber: Im November seien diese um fast 19% gestiegen, die Dezemberdaten würden in der Berichtswoche veröffentlicht. Selbst auf dem Hoch der "Blase" in den 2000er Jahren seien Zuwachsraten und relative Hauspreise niedriger als Anfang 2022 gewesen.Ermöglicht worden sei der im Chart klar erkennbare kräftige Preisschub seit dem Ausbruch der Pandemie vor allem durch zwei Faktoren: Trotz Rezession 2020 hätten die verfügbaren Haushaltseinkommen 2020 (+7,5%) und 2021 (+6,1%) sogar überdurchschnittlich zugelegt. Gleichzeitig seien die langfristigen Zinsen auf ein Allzeittief gesunken. Ein repräsentativer Satz für 30-jährige Hypotheken sei 2020 erstmalig unter 3% gefallen, getrieben von der Nullzinspolitik der FED, ihren Anleihekäufen und dem zwischendurch dominierenden Narrativ "Die Inflation ist tot und die Zinsen werden für immer niedrig sein!"