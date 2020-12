Bonn (www.aktiencheck.de) - Seit dem Coronavirus-bedingten Einbruch im März hat sich das Nettovermögen der Privathaushalte in den USA um schätzungsweise 18,6 Prozent beziehungsweise 21 Billionen US-Dollar erhöht, so die Analysten von Postbank Research.



Mit gut 130 Billionen US-Dollar dürfte am Jahresende ein neuer Rekordwert erreicht werden, nach 119 Billionen US-Dollar Ende 2019. Zu verdanken sei das höhere Vermögen in erster Linie gestiegenen Aktienkursen; auch Wertzuwächse bei Wohnimmobilien hätten dazu beigetragen. Das seien nach Erachten der Analysten beste Voraussetzungen für einen kräftigen Konjunkturaufschwung 2021. Denn in den USA sei die Entwicklung des Nettovermögens ein verlässlicher Frühindikator, sie laufe der Konjunktur erfahrungsgemäß etwa ein halbes Jahr voraus. In der Vergangenheit hätten Privathaushalte bei steigenden Vermögen regelmäßig ihren Konsum ausgeweitet und damit das Wachstum angekurbelt. Voraussetzung für eine solche Entwicklung sei dieses Mal aber, dass bald ein Coronavirus-Impfstoff zur Verfügung stehe und somit der Weg für einen dynamischen Konjunkturaufschwung in den USA frei gemacht werde. (07.12.2020/ac/a/m)





