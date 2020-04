Keine zwei Wochen nach der Unterschrift von Donald Trump unter "Phase 3" werde aber bereits ein "Phase 4"-Paket diskutiert. Dies solle vor allem nachbessern, denn viele der beschrittenen Wege seien rechtliches Neuland und äußerst kompliziert. Die Krise erfordere ein umgehendes Handeln ohne Ablenkung durch komplexe Nebenbedingungen. Glücklicherweise habe das "Phase 3"-Paket auf das Anflanschen von Klimarettungsmaßnahmen ebenso wie auf dauerhafte Steuersenkungen verzichtet - sonst die Reflexantwort der Republikaner auf wirtschaftliche Probleme aller Art. Ob dies auch für das nächste Paket gelten werde, sei noch unklar.



Die bisherigen Maßnahmen würden jedenfalls im Zusammenspiel mit der FED spürbar stabilisierend wirken. Von besonderer Bedeutung seien die Kredite an Unternehmen aller Größenordnungen. Hierbei würden die privaten Banken als zentraler Transmissionsmechanismus dienen. Die Aufseher, die seit zwölf Jahren die Kreditinstitute zu mehr Vorsicht und Zurückhaltung bei der Kreditvergabe erzogen hätten, würden dabei eine scharfe Wende vollziehen. Es sei kaum eine Übertreibung zu sagen, dass die Behörden derzeit keinen Kredit kritisch hinterfragen würden. Allerdings seien die Kreditprogramme und Garantien, die nur eine potenzielle Belastung des US-Haushalts darstellen würden, nicht die einzigen Maßnahmen.



Die 1.200 US-Dollar pro Alleinstehenden (bzw. 2.400 US-Dollar pro Paar, plus 500 US-Dollar pro Kind), die ohne Bedürftigkeitsprüfung und in Abhängigkeit von der Höhe des Einkommens im Jahr 2019 bzw. 2018 ausgezahlt werden sollten, würden wohl aus logistischen Gründen zu spät ankommen, um den unmittelbaren Liquiditätsengpass vieler Haushalte zu mildern. Schneller würden die 600 US-Dollar pro Woche zusätzliche Arbeitslosenhilfe greifen, die schon in der ersten Aprilwoche in Kraft treten würden. Sie hätten aber den Pferdefuß, dass sie den Anreiz für Unternehmen erhöhen, Mitarbeiter (temporär) zu entlassen - was die Bedingungen der Kreditprogramme ja gerade vermeiden sollten.



Die zusätzlichen Ausgaben würden zudem unmittelbar haushaltsrelevant, d.h. die Treasury müsse ihre Neuemissionen stark hochfahren. Selbst wenn die FED auf kurze Sicht die Finanzierung sichere: Bereits vor der aktuellen Krise habe die US-Staatsschuld auf dem höchsten Stand seit der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gelegen und die Aussichten für die kommenden Jahre seien aus demografischen Gründen schon vorher trübe gewesen. (09.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie viele andere Länder haben die USA in den vergangenen Wochen umfangreiche geld- und fiskalpolitische Stabilisierungsmaßnahmen beschlossen, so die Analysten der Helaba.In dem Kult-Science-Fiction "Phase IV" (Werbeslogan: "The Day the Earth was turned into a Cemetery!") von 1974 würden Ameisen plötzlich super-intelligent und zu einer tödlichen Gefahr. Im Film unterlägen die Menschen letztlich der mikroskopischen Bedrohung. Dies werde im Falle von Covid-19 nicht der Fall sein und auch die Auswirkungen des Virus und seiner Eindämmung auf das Wirtschaftsleben sollten so weit wie möglich minimiert werden. Diese Anstrengungen hätten in den USA zur Verabschiedung von drei Gesetzen ("Phase 1" bis "Phase 3") geführt, wobei "Phase 3" mit einem Volumen von über zwei Billionen US-Dollar (rund 9% am BIP) das umfangreichste "Konjunkturpaket" jemals sein werde.