New York, NYWien (www.aktiencheck.de) - Drei US-Finanzinstitute konnten am Freitag mit einer besser als erwarteten Gewinnentwicklung aufwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Citigroup und Wells Fargo hätten jeweils mit dem Gewinn pro Aktie die Erwartungen leicht übertreffen können. Wobei das kaum honoriert worden sei vom Markt, Analysten hätten noch höhere Erträge aus dem Kapitalmarktgeschäft erwartet. Die Aktie des US-Mobilfunkanbieters Sprint habe 4,3% zulegen können, gerüchteweise möchte sich Warren Buffet am Unternehmen beteiligen.Stärkster Wert im TecDAX sei am Freitag das Biotechnologieunternehmen MorphoSys mit einem Kursanstieg von fast sieben Prozent gewesen. Nach jahrelanger Forschung sei (in Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Johnson & Johnson das erste Medikament von der US-Arzneimittelzulassungsbehörde zugelassen worden. Eingesetzt werden solle es bei schwerer Schuppenflechte.Heute würden in Europa die Zahlen von Sandvik und Telenor erwartet, in den USA werden Netflix und BlackRock die Zahlen vom zweiten Quartal vorlegen. (17.07.2017/ac/a/m)