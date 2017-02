Spannend würden weiterhin die Auftritte Donald Trumps bleiben: Möglicherweise werde er in den nächsten Tagen Hinweise für seine geplanten Steuervorhaben geben. Nachdem er gestern mit dem japanischen Premierminister Abe Golf gespielt habe, werde er ab heute mit dem kanadischem Regierungschef Justin Trudeau vermutlich eine andere Beschäftigung

finden.



Ein Datenhighlight würden sicherlich die US-Einzelhandelsumsätze am Mittwochum 14:30 Uhr darstellen. Die Analysten der NORD LB würden für den Januar einen leichten Rücksetzer um -0,1% M/M erwarten. Diese Entwicklung sollte aber nicht zu negativ bewertet werden, da im Dezember ein Anstieg um erfreuliche 0,6% M/M angegeben worden sei. Der drohende marginale Rückgang wäre folglich vor allem als Gegenbewegung zu interpretieren, die keine größere makroökonomische Relevanz haben sollte. In der Summe bleibe der US-Konsument eine zuverlässige tragende Säule der Wirtschaft.



Die zeitgleich anstehende Veröffentlichung der amerikanischen Konsumentenpreise könnte durchaus gewisse Marktimpulse liefern: Die Analysten der NORD LB würden für Januar mit einem deutlichen Anstieg um 0,3% M/M rechnen - den zweiten in Folge. Das entscheidende Thema werde aber sein, dass die Jahresrate vermutlich nochmals rasant von 2,1% auf 2,4% Y/Y anziehe. Zum Vergleich: Vor sieben Monaten habe die Veränderungsrate im Vergleich zum Vorjahr noch bei unter 1% gelegen!



Ein wesentlicher Grund für diese Aufwärtsbewegung sei die Preisentwicklung am Ölmarkt: Vor genau einem Jahr, im Februar 2016, habe der Preis für das schwarze Gold bei knapp unter 27 USD je Barrel (WTI) notiert, aktuell liege dieser fast doppelt so hoch bei 52 USD. Insofern würden sich nun die lange Zeit absehbaren Basiseffekte bemerkbar machen und mit dem Wegfall negativer Veränderungsraten aus dem Winter 2015/2016 ziehe entsprechend die Jahresrate an. Das sei keine Überraschung! Diese Tendenz werde aber nicht anhalten: Ab März würden die Jahresraten leicht unter Druck geraten und auch wieder unter die Marke von 2% fallen können. Für die Federal Reserve stelle sich die Frage, ob sie das Anziehen der Inflation am aktuellen Rand zum Anlass nehme, um die Leitzinsen bereits im März anzuheben. Die Analysten würden es für wahrscheinlicher halten, dass die US-Notenbanker den temporären Effekt betonen und sich im I. Quartal zurückhalten würden.

(13.02.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine Woche voller Konjunkturdaten steht bevor: In Deutschland wird auf die Veröffentlichung des BIP-Wachstums im IV. Quartal und die ZEW-Umfrage für Februar zu schauen sein, so die Analysten der NORD LB.Für die globalen Kapitalmärkte relevanter dürften allerdings die US-Daten mit den Einzelhandelsumsätzen, der Inflationsrate und der Industrieproduktion werden, die alle am Mittwochnachmittag zur Bekanntgabe anstünden. Während die amerikanischen Retail Sales und die US-Industrieproduktion nach starken Vormonatszahlen eher schwächer ausfallen dürften, sollte die US-Inflationsrate mit bereits 2,4% relativ hoch ausfallen und für große Beachtung sorgen. Allerdings müsse bei der hohen Inflationsrate vor allem auf Basiseffekte verwiesen werden.