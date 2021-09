Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze präsentieren sich mit einem Anstieg um 0,7% M/M vor allem auf den ersten Blick sehr positiv, so die Analysten der NORD LB.



Die an den Juli-Daten vorgenommenen Revisionen würden das Bild allerdings etwas trüben. Dennoch könne in der Summe wohl von einer nicht unerfreulichen Nachricht gesprochen werden. Zumindest im August habe die momentane Mangelwirtschaft in den USA die Konsumfreude in der Summe also nicht in den Schatten stellen können. (16.09.2021/ac/a/m)





