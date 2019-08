Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen haben sehr positiv überraschen können, so die Analysten der Nord LB.



Vor allem die Kontrollgruppe präsentiere sich extrem stark. Der US-Konsument stemme sich somit regelrecht gegen die von den Finanzmärkten befürchtete Rezession. Dies seien ohne jeden Zweifel gute Nachrichten für die Weltwirtschaft. Positiv zu bewerten sei auch, dass der Anstieg auf breiter Front - also in vielen Unterkategorien - zu beobachten sei. Die freundliche Beschäftigungssituation in den USA helfe den Verbrauchern ganz offensichtlich. Auch das inzwischen niedrigere Zinsniveau möge eine Rolle spielen.



In Verbindung mit den jüngsten Zahlen zu den US-Konsumentenpreisen stelle sich zunehmend die Frage, wie die Notenbank in Washington weitere Zinssenkungen begründen solle. Man wolle die Märkte wahrscheinlich nicht übermäßig enttäuschen wollen. Insofern müsste ein weiterer Zinsschritt möglich bleiben. Diese Maßnahme dürfte sich momentan fundamental gesprochen aber bereits kaum rechtfertigen lassen. Insofern sei nach den heutigen Zahlen wohl "one and done" das neue Motto der FED! (15.08.2019/ac/a/m)



