Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vor wenigen Minuten gemeldeten Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA müssen unserer Auffassung nach uneingeschränkt positiv beurteilt werden, so die Analysten der Nord LB.



Der US-Konsument bleibe also offenkundig auch weiterhin eine verlässliche Stütze der nordamerikanischen Wirtschaft. Die erfreulichen Daten zur Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten würden zudem hoffen lassen, dass beim Verbraucher auch perspektivisch keine großen Sorgen aufkeimen dürften. In diesem Umfeld sollte die US-Notenbank unter Zugzwang bleiben, was nach Auffassung der Analysten für eine Zinsanhebung im Dezember und damit auch für die Währung der USA sprechen müsste. (15.11.2017/ac/a/m)





