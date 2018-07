Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unterstützt von einem in Richtung Vollbeschäftigungsniveau marschierenden Arbeitsmarkt bleibt die Konsumlaune in den USA ungebrochen hoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die gute Stimmung der US-Wirtschaft spiegele sich dabei auch in den Unternehmensbefragungen wider. So würden die Analysten für den Empire State-Index zwar einen Rückgang von 25,0 im Juni auf 23,0 Punkte erwarten. Insgesamt halte sich dieser - den zunehmend auch die US-Firmen belastenden protektionistischen Maßnahmen zum Trotz - ebenfalls auf einem im historischen Vergleich hohen Niveau.Positive US-Konjunkturdaten seien an den Finanzmärkten größtenteils bereits eskomptiert. Daher dürften weder die Einzelhandelsumsätze noch der Empire State-Index größere Kursbewegungen nach sich ziehen. (16.07.2018/ac/a/m)