Diese neue Haltung der Federal Reserve (FED), die Inflation laufen zu lassen und nicht sofort einzugreifen, wirke sich ebenfalls auf den US-Dollar aus. Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass die Inflation den Zeitwert einer Währung mindere: Aufgrund der Preissteigerung könnten mit einem Dollar morgen weniger Güter und Dienstleistungen erworben werden als heute.



Die Haltung der FED stelle auch die unantastbare Unabhängigkeit der Zentralbank gegenüber der Regierung infrage, da sie einen Teil der Rekordausgaben der USA mit dem Aufkauf rund eines Viertels der in diesem Jahr von den Vereinigten Staaten ausgegebenen Schuldtitel finanziere. Verstärkt werde diese Frage durch den Eintritt von Janet Yellen, der ehemaligen Präsidentin der Federal Reserve, in die Regierung.



Zu diesen verschiedenen Faktoren komme eine Eigenheit des Devisenmarkts hinzu: Strategisches Anlegen erfolge dort in Währungs-Paaren. Trotz eines starken Konjunkturaufschwungs in den USA gebe es einige Regionen, die eine größere Anziehungskraft auf die Anleger hätten.



So habe beispielsweise Europa durch eine verstärkte politische Zusammenarbeit an Attraktivität gewonnen. Mit einem Potenzial an Unternehmen, die besonders sensibel auf den Aufschwung in den Sektoren Konsumgüter, Tourismus, Finanzen oder auch Rohstoffe reagieren würden, biete auch Europa Anlagechancen. Die europäischen Unternehmen könnten weiterhin von einer vergleichsweise positiven Wachstumsdynamik profitieren, da die Wiedereröffnung der Wirtschaft in der Region noch am Anfang stehe.



Asien wiederum sei die Speerspitze der vierten industriellen Revolution. Zusätzlich würden die höheren Zinsen in der Region Investoren anziehen, was den lokalen Währungen zugutekomme, wie zum Beispiel dem Chinesischen Yuan.



Schließlich könne ein Aufholen der Währungen der rohstoffexportierenden Länder nicht ausgeschlossen werden. Solide Fundamentaldaten und eine disziplinierte Wirtschaftspolitik dürften ihren Währungen zugutekommen, während die Preise der für den Aufschwung so nützlichen Rohstoffe wieder auf dem Stand von vor fünf Jahren seien. Bei Carmignac sei vor diesem Hintergrund selektiv in diese Währungen investiert worden.



Unter Anlagegesichtspunkten behalte Carmignac einen Portfolioaufbau bei, der langfristige und kurzfristigere Überzeugungen verbinde. Das global ungleiche Wachstum habe den Vorteil, dass es für die Diversifizierung günstig sei. Diese Performancetreiber würden in Carmignacs Fonds durch Hedging-Strategien ergänzt, um die Portfolios sowohl gegen das Zinsrisiko als auch das Währungsrisiko abzusichern.



Obwohl es paradox erscheinen möge, würden sich der der Rückgang des Dollar und das Risiko von Zinserhöhungen nicht gegenseitig ausschließen. In diesem wirtschaftlichen Umfeld sei bereits seit mehreren Monaten beobachten, dass ein aktives Management von Sparanlagen besonders notwendig sei. (23.06.2021/ac/a/m)







