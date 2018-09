Hannover (www.aktiencheck.de) - Diese Woche startet mit einem Feiertag in den USA (Labor Day), aber bereits am morgigen Dienstag steht dann eines der beiden Datenhighlights für die nächsten Tage an: Der amerikanische ISM PMI dürfte mit 57,5 Punkten zwar moderat niedrigerer als im Vormonat ausfallen, aber weiterhin für den verarbeitenden Sektor in den USA ein positives Bild zeichnen, so die Analysten der Nord LB.



Von hoher Marktrelevanz werde zudem am Freitag die Veröffentlichung der Zahlen zum US-Arbeitsmarkt sein: Die Analysten würden mit einem Beschäftigungsaufbau von 175.000 Personen und einer Arbeitslosenquote von konstanten 3,9% rechnen. Zwar seien die Analysten hierbei etwas pessimistischer als die Konsensprognosen, aber es scheine in jedem Fall unverändert eine erfreulich gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten zu sein. Hinweise auf diese Zahlen liefere die am Donnerstag anstehende ADP-Beschäftigungsänderung, die die Analysten ebenfalls etwas niedriger als im Vormonat erwarten würden. Von Marktinteresse würden auch die Bekanntgaben der deutschen Auftragseingänge (Donnerstag) und der deutschen Industrieproduktion (Freitag) sein. Während die Analysten von einem deutlichen Zuwachs (und damit von einer Gegenbewegung) bei der Orderentwicklung ausgehen würden, würden sie bei der Produktion mit einem (erneuten) Rückgang rechnen.



Aufmerksamkeit dürften auch die beiden Zinsentscheidungen der Reserve Bank of Australia (Dienstag) und der Bank of Canada (Mittwoch) erregen. Zudem stünden im Verlauf der Woche einige Vorträge von US-Notenbankern an. Der Blick der Kapitalmärkte richte sich zudem auf die beiden großen Themen Währungskrisen (Türkei, Argentinien,...) und Zollpolitik (mögliche neue Zölle der USA auf ein Importvolumen aus China von 200 Mrd. USD). Die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada um eine Anpassung der Freihandelszone nach NAFTA würden ab Mittwoch fortgesetzt. (03.09.2018/ac/a/m)





