Bonn (www.aktiencheck.de) - Der europäische Grundstoffsektor setzt sich überwiegend aus Stahl- und Bergbauunternehmen zusammen; dagegen wird der Sektor in den USA von Chemiekonzernen dominiert, die gut zwei Drittel der gesamten Marktkapitalisierung aufbringen, so die Analysten von Postbank Research.



Ihre Aktien hätten sich in den vergangenen Monaten ausgesprochen gut entwickelt. Seit Ende September hätten Chemietitel den S&P 500 im Mittel um rund 25 Prozentpunkte hinter sich gelassen, da Anleger wegen der Verfügbarkeit von Impfstoffen eine zügige Rückkehr der Nachfrage antizipiert hätten. Entsprechend würden sie von der anstehenden Berichtssaison erhoffen, dass die Unternehmen diese Einschätzung bestätigen würden. Branchenexperten würden jedoch schätzen, dass sich die Konzerne angesichts schleppend anlaufender Coronavirus-Impfungen, strengerer Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie schwer einzuschätzender Virusmutationen mit ambitionierten Geschäftsausblicken zurückhalten würden. Vor diesem Hintergrund könnte die Chemiehausse eine Pause einlegen, obwohl die Quartalsergebnisse der Branche überzeugen dürften. (21.01.2021/ac/a/m)



