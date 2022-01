Wien (www.aktiencheck.de) - Der amerikanische Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sprintet von einem Allzeithoch zum nächsten, so die Experten von "FONDS professionell".Und das gelte umso mehr, je länger der Anlagehorizont: Seit 1995 habe der S&P 500 fast 800-mal sein bisheriges Hoch gebrochen und damit so oft wie keiner der einzelnen Sektoren, habe Sven Lehmann, Fondsmanager von HQ Trust, in seiner Nachschau herausgefunden. Besonders schlecht habe in Relation die IT-Branche abgeschnitten. Sie habe seit dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 ganze 16 Jahre lang warten müssen, bis sie einen neuen Börsenhöchststand habe markieren können, so Lehmann. "Aber seit 2000 hat der IT-Sektor mehr Allzeithochs als alle anderen Einzelbranchen und der Index markiert."Deutlich erfolgreicher seien da laut HQ-Trust-Daten die beiden Marktsegmente Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste gewesen. Der einzige börsennotierte Geschäftszweig, der im abgelaufenen Jahr erneut kein neues Allzeithoch habe erklimmen können, sei übrigens die Energiebranche gewesen. "Dieser Sektor wartet seit 2014 auf ein neues Allzeithoch", fasse Lehmann abschließend zusammen. (06.01.2022/ac/a/m)