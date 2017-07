Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer relativ ruhigen letzten Woche startet Ende dieser Woche in den USA wieder die Berichtssaison in den USA, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Unter den Ersten seien wie immer die großen US-Banken (unter anderem Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V) und J.P. Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628). In Deutschland würden diese Woche die Quartalsberichte von Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E) (Verpackungsmittelspezialist für die Pharmaindustrie) und Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700) (Zuckerproduzent) erwartet. Das spanische Spezialpharma Unternehmen Almirall (ISIN ES0157097017/ WKN A0MU8Y) habe heute Früh eine Gewinnwarnung abgegeben. Probleme einer US-Tochter (Aqua) durch zu hohe Lagerbestände würden zu einem niedrigen zweistelligen Rückgang der Umsätze 2017 führen.



Beim französischen Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180) gebe es Gerüchte, dass es einen dritten Anlauf geben solle, das britische IT-Unternehmen Aveva (ISIN: GB00BBG9VN75, WKN: A1W0MM) zu übernehmen. Nach dem zweiten gescheiterten Versuch sei der CEO von Aveva zurückgetreten. (10.07.2017/ac/a/m)







