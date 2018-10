Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag letzte Woche haben wichtige US-Banken ihre Quartalszahlen vorgelegt und damit die Berichtssaison der US-Banken eröffnet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-1,1%) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (+2,1%) habe sowohl das nach Bilanzsumme größte als auch das drittgrößte US-Institut die Markterwartungen in Bezug auf den Gewinn übertreffen können. Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) (+1,3%) habe dagegen die Gewinnerwartungen verfehlt, habe jedoch bei den Erträgen entgegen dem Analystenkonsens überraschend einen Anstieg verzeichnen können. Die zweitgrößte US-Bank, Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), werde heute um 12:45 unserer Zeit ihre Q3-Zahlen vorlegen. Morgen schließe sich der Kreis der großen US-Geldhäuser dann mit den Investmentbanken Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) sowie dem Vermögensverwalter BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA).



Vorbörslich berichte morgen weiters Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) und gegen Börsenschluss Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX). Ansonsten stünden diese Woche mit Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM), Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) und SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) am Donnerstag sowie Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) am Freitag noch weitere Highlights der Berichtssaison an. In Österreich lege heute der Flugzeugkomponentenhersteller FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC) Zahlen vor. (15.10.2018/ac/a/m)



