Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Obwohl gestern die USA und China erstmals seit Monaten zur Beilegung des seit Juni 2018 schwelenden Handelskonfliktes wieder an den Verhandlungstisch zurückgekehrt sind, bleiben die Erwartungen der Finanzmarktteilnehmer an das Treffen gedämpft, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In Anbetracht der jüngsten Sanktionsmaßnahmen gegen chinesische Firmen durch die USA sowie des bevorstehenden Inkrafttretens weiterer Zollerhöhungen auf chinesische Güterimporte ab dem 15. Oktober hätten Vertreter der Volksrepublik bereits im Vorfeld angekündigt, dass ein umfassender Handelsvertrag zurzeit nicht zur Disposition stehe. Allenfalls sei eine beschränkte Lösung denkbar. Diese könnte z.B. eine Verpflichtung zum Ankauf von US-Agrargütern beinhalten, worauf die USA im Gegenzug auf die Implementierung weiterer Zölle verzichten würden. Somit dürften die negativen Folgen des Handelsstreits auch weiterhin den Industriesektor in beiden Ländern belasten. Vor diesem Hintergrund hänge die Fortsetzung des positiven Konjunkturzyklus in den USA vor allem von der heimischen Konsumnachfrage ab. Zwar dürfte die heutige Vorabschätzung des Konsumentenvertrauens der Universität von Michigan (UoM) für Oktober dabei eine leichte Verschlechterung zum Vormonat auf 91,3 Punkte (September: 93,2) anzeigen, gleichwohl aber auf einem historisch hohen Niveau verharren.



Nachdem bereits die Ankündigung, dass China offen für einen eingeschränkten Handelsdeal bereit sei, die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten spürbar nach oben getrieben habe, dürften sich die US-Treasury-Renditen im Falle eines Teilabkommens kurzfristig noch weiter nach oben bewegen. (11.10.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.