Bonn (www.aktiencheck.de) - Trotz der starken Industriekonjunktur und einer sehr guten Unternehmensstimmung haben die US-Auftragseingänge langlebiger Güter (Do., 25.10., 14:30 Uhr) in den letzten Monaten nicht sonderlich überzeugt, so die Analysten von Postbank Research.



Dies betreffe insbesondere die Kernaufträge ohne den volatilen Transportsektor, die von Mai bis Juli jeweils nur moderat hätten zulegen können, um dann im August zu stagnieren. Dies lasse sich jedoch mit einem außergewöhnlichen Auftragsschub in den vorangegangenen Monaten erklären. Um das positive Konjunkturbild abzurunden, sollten die Kernaufträge jetzt aber mal wieder stärker zulegen. Die Analysten würden für September ein Plus von 0,6% gegenüber dem Vormonat erwarten. Geringere Flugzeugverkäufe dürften die Rate bei den gesamten Aufträgen mit -1,0% aber in den negativen Bereich drücken. (19.10.2018/ac/a/m)



