Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten fielen (wie so oft) gemischt und sicherlich nicht im Sinne der Federal Reserve aus, so die Analysten der Nord LB.



War der Stellenaufbau mit 194.000 enttäuschend (trotz der Höherrevisionen der beiden Vormonate) und spricht eher gegen ein baldiges Tapering, scheinen der Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,8% und der Anstieg der Stundenlöhne um 0,6% M/M einen baldigen Eingriff der FED sogar erforderlich zu machen, berichten die Analysten der Nord LB. Auch wenn die Nonfarm Payrolls sicherlich nicht unbedingt einen "weiterer substantiellen Jobaufbau" geliefert hätten, dürfte die Federal Reserve den Zug zum Tapering nicht wieder in den Bahnhof zurückfahren wollen. Erstens habe sie die Finanzmärkte dafür bereits gut vorbereitet und zweitens seien die Daten auch nicht so schlecht ausgefallen.



Als Risiken für die FED seien aber weiterhin Covid-19 (in allerdings abgeschwächter Form), Inflationssorgen und Engpässe bei Gütern und Arbeitskräften zu nennen, sodass die Konjunktur noch nicht komplett über dem Berg zu sein scheine. Die Würfel für den 3. November sollten aber dennoch nicht genutzt werden! (08.10.2021/ac/a/m)



