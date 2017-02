Hannover (www.aktiencheck.de) - Wird die Herunterrevision der beiden Vormonate berücksichtigt fiel der Beschäftigungsaufbau in den USA im Januar 2017 mit 227.000 Stellen insgesamt im Rahmen der Erwartungen aus und bestätigt das Bild einer Volkswirtschaft nahe der Vollbeschäftigung, so die Analysten der NORD LB.



Die Arbeitslosenquote auf leicht höhere 4,8% und der nur moderate Anstieg der Stundenlöhne dürften aber für ein weiteres Abwarten der Federal Reserve auf der kommenden FOMC-Sitzung im März sprechen. Auch wenn sie an ihrem langfristigen Ziel der Normalisierung der Zinspolitik festhalten werde, dürfte sie nicht vorschnell sondern erst im Juni agieren wollen. (03.02.2017/ac/a/m)





