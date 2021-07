London (www.aktiencheck.de) - Ein unerwartet positiver Arbeitsmarktbericht passt gut zu der Entwicklung der US-Konjunktur, so Matt Peron, Director of Research bei Janus Henderson Investors.



Er bestätige, dass sich die Wirtschaft weiterhin in einem stetigen Tempo erhole. Der Aktienmarkt habe dies im Allgemeinen antizipiert, sodass es keine allzu großen Auswirkungen auf die Märkte insgesamt haben sollte, obwohl es auf eine anhaltende Gewinnstärke hindeuten könnte, insbesondere in den Sektoren, die an die Wiedereröffnung gekoppelt seien. (02.07.2021/ac/a/m)





