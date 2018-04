Diese "gespannte Stimmung" habe im Februar allerdings nicht verhindert, dass sich die Arbeitsmarktdaten als äußerst positive Überraschung entpuppt hätten. Der hohe Februar-Stellenzuwachs sei am Freitag sogar nochmals nachträglich nach oben korrigiert worden. "Warum dann die plötzliche Delle im März?", hätten sich Händler zu Recht gefragt.



Eine einfache, aber plausible Erklärung könnte lauten: das schlechte Wetter! Eine andere: Der Februar habe bereits zahlreiche Stellen vorweggenommen. Was auch immer der tatsächliche Grund gewesen sein möge; entscheidend sei, ob Finanzmarktteilnehmer befürchten würden, dass es sich um eine anhaltende Tendenz handeln könnte. Danach sah und sieht es aber nicht aus, so die Analysten der Deutschen Bank. Dies sei zum einen an den vergleichsweise verhaltenen Marktreaktionen abzulesen. Zum anderen würden die Einschätzungen von US-Notenbank-Beobachtern dagegen sprechen. Sie alle hätten am Freitag einhellig die Meinung vertreten, dass die FED trotz des zurückhaltenden Jobwachstums nicht den Pausenknopf bei ihrem laufenden Zinserhöhungsfilm drücken werde.



In der Wahrnehmung der Marktteilnehmer habe der US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenende eine willkommene Abwechslung zum schwelenden Handelsstreit dargestellt. Der US-Arbeitsmarkt habe aber nicht so überraschen können, dass er auch in der neuen Woche seine Kondensstreifen im Markt hinterlassen könnte. Wenn Euro-Händler also wieder zur Tagesordnung übergehen würden, würden sie die Gemeinschaftswährung vorerst wohl in der breiten Konsolidierungszone (1,2155 bis 1,2555) belassen.





Als am Freitagnachmittag die Nachricht von lediglich enttäuschenden 103.000 neu geschaffenen US-Jobs außerhalb der Landwirtschaft über die Bildschirme flimmerte, verknüpften einige Händler den schwachen Stellenzuwachs sofort mit der Unsicherheit, die in den vergangenen Wochen durch den Handelsstreit zwischen den USA, China und der EU entstanden ist, berichten die Analysten der Deutschen Bank.Eine einfache Erklärung sei somit schnell zur Hand gewesen. Natürlich neige jeder dazu, nahe liegende Ereignisse als Erklärung für unvorhergesehene Entwicklungen und Tendenzen heranzuziehen. Im Falle des durchwachsenen ohnehin volatilen Arbeitsmarktberichts wäre es jedoch unangebracht, zur Begründung einzig und allein auf den Handelsstreit zu verweisen. Bereits im Januar, während seiner ersten Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress, habe US-Präsident Donald Trump drohend die Finger in die Höhe gehoben und dabei symbolisch auf China gezeigt. Er habe über den Handelspartner gewettert, der als "Rivale" betitelt worden sei. Allerdings sei zu diesem Zeitpunkt bestenfalls von "Spannungen" in den Beziehungen zu China und weniger von einem Konflikt die Rede gewesen.