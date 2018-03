Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Wochenende brachte einerseits neue Sicherheit und andererseits zusätzliche Unsicherheiten: So votierten die SPD-Mitglieder für eine Große Koalition in Deutschland, die italienischen Wähler entschieden sich dagegen zunächst einmal für eine anstehende Hängepartie im Land des Stiefels, so die Analysten der NORD LB.



Zudem scheine sich mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Einfuhrzölle auf weitere Produkte zu erheben, der Handelskonflikt auszudehnen. Das Datenhighlight der Woche sei eindeutig der US-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag. Daneben sollte noch auf den ISM PMI Non-Manufacturing (Montag) und die ADP-Beschäftigungsänderung (Mittwoch) sowie aus Deutschland auf die Auftragseingänge (Donnerstag) und die Industrieproduktion (Freitag) aus den USA geschaut werden. Es sei aber auch eine Woche der Notenbanksitzungen: Der Fokus werde klar auf die Entscheidungen der EZB und der Pressekonferenz Mario Draghis am Donnerstag liegen, dagegen dürften die ebenfalls anstehenden Sitzungen der Reserve Bank of Australia (Dienstag), der Bank of Canada (Mittwoch) und der Bank of Japan (Freitag) vermutlich von etwas weniger Marktrelevanz sein. Mit Zinsanpassungen sei von keiner Notenbank zu rechnen. Neben einigen angesetzten Vorträgen von US-Notenbankern im Verlauf der Woche würden die Marktteilnehmer auf den Konjunkturbericht (Beige Book) der regionalen Notenbanken der USA achten. Die Anzeichen würden sich eindeutig mehren, dass in diesem Monat die nächste moderate Zinsanhebung durch die Federal Reserve vorgenommen werde.



Am heutigen Montag um 16:00 Uhr werde der amerikanische ISM PMI Non Manufacturing veröffentlicht. Zuletzt habe der wichtige Indikator für das Dienstleistungsgewerbe deutlich auf 59,9 Punkte angezogen. Dieses fast schon als euphorisch zu bezeichnende Niveau dürfte wohl nicht zu toppen sein, so dass die Analysten der NORD LB von einer leichten Moderation auf immer noch sehr gute 58,0 Punkte ausgehen würden. Damit würden die Konjunkturaussichten aber hervorragend bleiben und somit auch das Umfeld für einen anhaltend stabilen Arbeitsmarkt. Dazu werde es am Freitag um 14:30 Uhr neue Daten geben. Die Analysten der NORD LB würden für den Berichtsmonat Februar mit einer Fortsetzung der Belebung bei der Beschäftigung in den USA rechnen: Die neugeschaffenen Stellen dürften bei soliden 190.000 liegen, die Arbeitslosenquote dürfte zudem ganz leicht auf 4,0% zurückgehen. Darauf würden die bereits vorliegenden wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Ergebnisse einiger Stimmungsumfragen hindeuten. Höchst relevant seien auch die Stundenlöhne, die die Analysten nochmals bei 0,3% M/M sehen würden. Eine Jahresrate bei knapp 3% bestätige die Prognose, dass auch die Inflation langsam aber sicher nordwärts tendiere. Das seien sicherlich Gründe genug für die Notenbanker zu handeln. (05.03.2018/ac/a/m)





