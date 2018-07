Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Highlight des heutigen Tages ist zweifelsohne der Arbeitsmarktbericht in den USA, so die Analysten der Helaba.Auf hohes Interesse stoße die Lohnentwicklung. Eine robuste Konjunktur, wie sie von Stimmungsindikatoren zuletzt angezeigt worden sei, sollte zu einem erhöhten Lohndruck beitragen - ebenso der insgesamt enger werdende Arbeitsmarkt. So lasse neben der rückläufigen Arbeitslosenquote auch die sinkende Unterbeschäftigung darauf schließen, dass der Arbeitsmarkt auch strukturell in einer sehr guten Verfassung sei. Die Entwicklung der Stundenlöhne dürfte mittelfristig zu einem Anstieg der Kernverbraucherpreise beitragen, was wiederum die Währungshüter in ihrem Vorhaben bestärke, die Politik gradueller Leitzinserhöhungen fortzusetzen.Bereits zu Handelsbeginn stehe in Deutschland die Industrieproduktion auf dem Programm. Der kräftige Anstieg des Auftragseingangs lasse auf eine Erholung schließen. Allerdings gelte auch hier zu berücksichtigen, dass unabhängig davon die Wachstumsgeschwindigkeit vermutlich nachlassen werde. Noch würden die Analysten an ihrer BIP-Prognose von 2,0% für dieses Jahr festhalten. Eine Eskalation des Handelsstreits mit den USA dürfte aber eine Korrektur nach unten notwendig machen. (06.07.2018/ac/a/m)