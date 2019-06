Bonn (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt hat im Mai deutlich an Dynamik eingebüßt, so die Analysten von Postbank Research.Unspektakulär verlaufe derzeit die Lohnentwicklung. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien im Mai um 0,2% im Vormonatsvergleich gestiegen. Die Vorjahresrate habe von 3,2% auf 3,1% nachgegeben. Der Lohnanstieg sei damit hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Unter dem Strich werde der aktuelle Arbeitsmarktbericht wohl Wasser auf die Mühlen derjenigen sein, die bislang bereits davon ausgegangen seien, dass die FED in absehbarer Zeit ihren Leitzins senken könnte. Die Rufe nach einer baldigen geldpolitischen Lockerung, mit der einem konjunkturellen Abschwung begegnet werden solle, dürften lauter werden.Heute stünden keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Im weiteren Wochenverlauf stünden vor allem US-Daten im Fokus. Es werde stark darauf geachtet werden, ob die US-Verbraucherpreise (Mittwoch) oder die US-Industrieproduktion (Freitag) der FED Veranlassung geben könnten, geldpolitisch aktiv zu werden. (11.06.2019/ac/a/m)