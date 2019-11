Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht ist als erfreulich solide zu bezeichnen, so die Analysten der Nord LB.



Der Beschäftigungszuwachs sei mit 128.000 Personen und den Revisionen der Vormonate um 95.000 nach oben besser als erwartet ausgefallen. Sonderfaktoren (GM-Streik, Ende der Volkszählungsvorbereitung) hätten sogar noch zu Stellenstreichungen um etwa 60.000 geführt, so dass die Zahlen eigentlich noch besser zu interpretieren seien. Der moderate Anstieg der Arbeitslosenquote 3,6% sei nach dem deutlichen Vormonatsrückgang kein Beinbruch! Der Lohnzuwachs um 0,2% M/M hätte dagegen höher ausfallen können. Der Jobmotor laufe zwar etwas weniger dynamisch als noch in den Vorjahren, dennoch bestätige er erneut die hohe Widerstandskraft der US-Wirtschaft gegen globale Abschwächungstrends. Die FED habe bereits drei Zinssenkungen vorgenommen und könnte nun sogar "Mission erfüllt" verkünden. Die Finalisierung des Handelsdeals zwischen den USA und China bleibe aber wohl noch notwendig. (01.11.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.