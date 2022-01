Zu beachtende Daten vor dem NFP-Bericht: ADP und ISM Non-Manufacturing



Bis zur Veröffentlichung des NFP-Berichts seien es noch zwei Tage, und es stünden einige Daten an, die den Anlegern helfen könnten, sich für die Veröffentlichung des offiziellen Beschäftigungsberichts zu positionieren. Der erste dieser Berichte werde heute um 14:15 Uhr veröffentlicht - der ADP-Beschäftigungsbericht für Dezember. Dabei handele es sich um einen privaten Bericht über die Beschäftigungsentwicklung, der oft als letzter Hinweis vor der Veröffentlichung des NFP-Berichts angesehen werde. Seine Fähigkeit, die Beschäftigungszahlen vorherzusagen, sei jedoch alles andere als perfekt. Der Markt erwarte, dass er einen Zuwachs von 415 Tausend Arbeitsplätzen zeigen werde. Der zweite Bericht werde morgen um 16:00 Uhr veröffentlicht - der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe für Dezember. Wie bereits erwähnt, hätten die ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe in dieser Woche eine anhaltende Verbesserung des Subindex für die Beschäftigung gezeigt, und sollten die Daten für den Dienstleistungssektor eine ähnliche Situation zeigen, würde dies die Erwartungen für die NFP-Daten hoch ansetzen.



Ein Blick auf die Märkte



S&P 500



Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072 WKN: A0AET0) halte sich trotz einer sich abzeichnenden Straffung der Politik in den Vereinigten Staaten gut. Der Index habe einen geringeren Anteil an Technologieunternehmen als der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und sei daher widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen steigender Zinsen. Der S&P 500 habe Anfang 2022 ein neues Allzeithoch erreicht, aber es scheine, dass sich der Bereich um 4.800 Punkte als harter Widerstand erweise. Der Index habe in der vergangenen Woche Mühe, diesen Bereich zu überwinden. Sollten das FOMC-Protokoll oder der NFP-Bericht einen größeren Rückschlag auslösen, würde sich die Aufmerksamkeit auf die Unterstützung im Bereich von 4.738 Punkten richten.



USD/JPY



USD/JPY sei Anfang der Woche über die 116er-Marke geklettert, doch die Gewinne seien heute wieder zunichte gemacht worden. Das Paar habe zugelegt, da der US-Dollar durch die steigenden Anleiherenditen unterstützt worden sei. Der Anstieg der Renditen sei heute jedoch unterbrochen worden, ebenso wie die Aufwertung des USD. Die heutige Veröffentlichung des FOMC-Protokolls könnte ein wichtiger Einflussfaktor für die Renditen sein, sodass USD-Händler auf der Hut sein sollten. Das jüngste Hoch bei 116,30 sei der kurzfristige Widerstand, während die zu beobachtende kurzfristige Unterstützungsmarke bei der unteren Grenze der Marktgeometrie bei 115,20 zu finden sei (05.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den ruhigen Feiertagen steht den Anlegern eine intensive erste Woche des neuen Jahres bevor, so die Experten von XTB.Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, das FOMC-Protokoll und der Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten stünden in dieser Woche ganz oben auf dem Kalender. Der für Freitag angesetzte NFP-Bericht für Dezember werde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, da die Anleger versuchen würden, die nächsten Schritte der FED vorherzusehen. Was sei zu erwarten?US-Arbeitsmarkt erhole sich weiterDie Erholung von der Pandemie auf dem US-Arbeitsmarkt sei in vollem Gange. Zwar liege die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten immer noch unter dem Vorkrisenniveau, doch sei der Beschäftigungszuwachs in den letzten Monaten stark gewesen. Außerdem werde der Markt immer angespannter, da immer mehr Arbeitgeber Schwierigkeiten hätten, offene Stellen zu besetzen. Infolgedessen müssten höhere Löhne angeboten werden, um neue Arbeitskräfte zu gewinnen. Das Lohnwachstum habe sich im Dezember leicht verlangsamt, liege aber immer noch bei fast 5% im Jahresvergleich, was einen Aufwärtsdruck auf die Inflation ausübe. Die FED habe erkannt, dass sie zu spät auf das sich beschleunigende Preiswachstum reagiert habe, und auf ihrer Sitzung im Dezember beschlossen, das Tapering zu beschleunigen. Da die FED der Inflation immer mehr Aufmerksamkeit schenke, würden die Lohnwachstumsdaten mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, denn es werde erwartet, dass sie eine starke Verlangsamung von 4,8 auf 4,1% im Jahresvergleich aufweisen würden.Es sehe so aus, als würde sich die Aufmerksamkeit der US-Notenbank weg vom Arbeitsmarkt und zurück zur Inflation verlagern. Ein weiterer solider Arbeitsmarktbericht könnte bestätigen, dass sich die US-Wirtschaft auf dem Weg zur "maximalen Beschäftigung" befinde, und es könnte ratsam sein, die Zinsen anzuheben, um sie nicht zu überhitzen. Zwar würden die Zinsen in den USA noch in diesem Jahr angehoben, aber es sei noch ungewiss, ob die erste Anhebung unmittelbar nach dem Ende des Tapering oder erst später erfolgen werde. Der gestern veröffentlichte ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe für Dezember habe einen besser als erwarteten Wert für den Subindex der Beschäftigung gezeigt. Es könnte jedoch sein, dass es nicht der NFP-Bericht sei, der die Erwartungen bestimme. Sollte aus dem heutigen FOMC-Protokoll (20:00 Uhr) hervorgehen, dass die Zentralbanker auf der Dezembersitzung tatsächlich einen Zeitplan für die Reduzierung der Bilanz erörtert hätten, dann könnte sich der Markt auf eine wesentlich restriktivere FED im Jahr 2022 einstellen.