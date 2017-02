Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt bot am Freitag sowohl Licht als auch Schatten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Aufbau neuer Arbeitsstellen habe einerseits mit 227.000 die Markterwartungen von 175.000 deutlich übertroffen. Zwar sei der Jobaufbau für die beiden letzten Monate des vergangenen Jahres um insgesamt 39.000 Stellen nach unten revidiert worden, aber der durchschnittliche Zuwachs in 2016 sei um je 7.000 Stellen pro Monat nach oben revidiert worden. Zum anderen habe die Arbeitslosenquote zum Jahresbeginn 2017 auf 4,8% angezogen (Dezember 2016: 4,7%) und die Jahresrate der Stundenverdienste habe von revidierten 2,8% im Dezember (zuvor: 2,9%) weiter auf nur noch 2,5% im Januar nachgegeben. Die Arbeitslosenquote von 4,8% entspreche exakt dem im Median von den FOMC-Mitgliedern längerfristig erwarteten Wert.



Solange die Inflation unterhalb der 2% Zielmarke der Notenbanken liege, wie aktuell, baue sich kein direkter Handlungsdruck für die Währungshüter auf. Insofern lasse sich aus dem obigen Arbeitsmarktbericht keine Notwendigkeit für einen schnellen weiteren Leitzinserhöhungsschritt der FED ableiten. Der ISM Dienstleistungen habe leicht mit 56,5 Punkten enttäuscht, wobei die Preiskomponente mit 59,0 Punkten auf das höchste Niveau seit April 2014 geklettert sei. Der Euro habe zum US-Dollar marginal in Richtung von 1,08 USD zulegen können. (06.02.2017/ac/a/m)





