Bonn (www.aktiencheck.de) - Weder harte Konjunkturdaten noch Sentimentindikatoren bieten aktuell Grund zur Sorge, dass der anhaltende Aufschwung am US-Arbeitsmarkt (Fr., 09.03., 14:30 Uhr) abreißen könnte, so die Analysten von Postbank Research.



Sie würden für Februar mit einem weiteren, soliden Stellenplus in Höhe von 185 Tsd. rechnen. Die Arbeitslosenquote dürfte mit 4,1% auf ihrem Januar-Niveau verharrt haben und sich damit weiterhin nahe am Vollbeschäftigungsniveau bewegen. Größere Aufmerksamkeit

dürften aber ohnehin die durchschnittlichen Stundenlöhne erfahren. Deren Vorjahresveränderungsrate sei zuletzt überraschend von 2,7% auf 2,9% gestiegen, was prompt als Beleg für einen künftig zunehmenden Lohndruck angesehen worden sei. Hierfür müsste die höhere Dynamik nach Erachten der Analysten aber in den kommenden Monaten erst noch bestätigt werden. Für Februar rechne der Markt zunächst mit einer unveränderten Rate von 2,9%. (02.03.2018/ac/a/m)





