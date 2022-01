Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Indices werden am Mittwoch vorbörslich flach gehandelt, nachdem die gestrige Sitzung gemischt verlaufen war, so die Experten von XTB.EUR/USD erhole sich am Mittwoch leicht und notiere wieder über 1,13. Die psychologische Marke stehe bereits seit mehr als einem Monat im Mittelpunkt der Händler, da die Bären den Abwärtstrend nicht durch ein tieferes Tief hätten bestätigen können und den Bullen die Kraft für eine Umkehr fehle. Der Stundenchart lasse darauf schließen, dass die Verkäuferseite innerhalb der breiten Seitwärtsrange einen Vorteil habe, da gestern das Tief vom vergangenen Donnerstag durchbrochen worden sei.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) nähere sich am Mittwoch weiter dem Allzeithoch (16.294 Punkte), das mittlerweile nur noch weniger als 100 Punkte entfernt sei. Sollten die heutigen Gewinne nachhaltig sein, würde der deutsche Leitindex für einen dritten Tag in Folge steigen, wobei ein Ausbruch über 16.294 Punkte mehr Aufwärtspotenzial freisetzen könnte. Bei der aktuellen Aufwärtsdynamik könnte es bald zu einem Test kommen. Anleger sollten an diesem Widerstand das Kursverhalten genau beobachten, um den nächsten Impuls zu antizipieren. (05.01.2022/ac/a/m)