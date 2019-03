In der Brexit-Saga sei dagegen ein harter Brexit weiterhin die deutlich unwahrscheinlichste Option, insofern dürfte das britische Herumtaktieren vor dem EU-Gipfel am Donnerstag die Aktienmärkte (weiterhin) kalt lassen.



Heute Morgen handele Asien großteils deutlich im Plus, von +0,6% in Japan bis zum Spitzenreiter Shanghai mit rund +1,6%. Auch für Europa würden die vorbörslichen Indikationen einen positiven Handelsstart in die neue Woche nahe legen.



Relevante Wirtschaftsdaten seien heute keine zu beachten, erst ab morgen würden ZEW und anschließend PMIs neue Infos zum Zustand der europäischen Konjunktur bringen.



Der Ölpreis handele im Spannungsfeld zwischen schwachem Konjunkturumfeld und der Aussicht auf längere OPEC-Kürzungen (Saudi Arabien diskutiere eine Fortsetzung bis Jahresende) weiterhin in einem engen Band um die USD 67. Praktisch unverändert zu Freitag notiere auch der Goldpreis - auch hier warte der Markt gespannt auf die US-Zinssitzung. (18.03.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz schwacher US-Industriedaten Ende der Woche verbuchte der US-Aktienmarkt mit Freitagsschluss den stärksten Wochenzuwachs des heurigen Jahres, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das liege zum Teil auch am Optimismus betreffend der US-Notenbank - insofern werde der Zinsausblick der FED am Mittwoch ein wichtiger Realitätscheck für den Markt. Der Aktienmarkt erwarte und preise aus Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG derzeit sehr taubenhafte Aussagen der FED samt einer Absenkung der Zinsprognosen ein.