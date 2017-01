In den USA hätten die Börsen bereits sehr positiv reagiert - weltweit sei das Bild aber gemischt. Der US-Zins steige, der US-Dollar folge ihm, selbst die Euro-Zone könne sich dem Trump-Sog nur schwer entziehen. Protektionistische Tendenzen würden die Emerging Markets um Marktzugang fürchten lassen und die Kurse dort unter Druck setzen.



"Entscheidend wird sein, was von seinen Plänen wie schnell umgesetzt wird", sage Jensen. So hätten die Infrastrukturprogramme das Zeug, einen starken Konjunkturschub zu entfesseln. Auch die vorangetriebene Besinnung auf amerikanische Produkte könne die Binnenkonjunktur in den USA stärken. "Dies ist allerdings schon in den Kursen angekommen", so Jensen. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit werde Trump weitere Details seiner bislang noch schwammigen Pläne veröffentlichen. "Hier kann es durchaus noch positive Überraschungen geben", so Jensen.



Auf der anderen Seite aber bestehe natürlich auch das Risiko, dass einige Punkte aus dem Programm nicht oder nicht so schnell wie erwartet umgesetzt würden. "Das birgt natürlich ein gewisses Enttäuschungspotenzial", so Jensen.



Insgesamt sollte also von der Amtsübernahme Trumps ein positiver Impuls für die Märkte ausgehen. In der Asset Allokation sei eine Übergewichtung der USA also weiterhin richtig. Während der ersten 100 Tage müsse diese Aufstellung aber stetig überprüft werden. (19.01.2017/ac/a/m)







