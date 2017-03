Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

New YorkParis (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft präsentiert sich aktuell in prächtiger Verfassung, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.



Dies signalisiere beispielsweise die weiterhin sehr dynamische Entwicklung des Arbeitsmarkts. So seien im Februar mit rund 235.000 deutlich mehr neue Stellen geschaffen worden als vorab angenommen. Die ohnehin schon niedrige Arbeitslosenquote habe somit erneut nachgegeben - und zwar auf 4,7 Prozent. Die viel beachteten Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungs- und Industriesektor würden ebenfalls beide weit über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten verharren. Dass der Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) auf Jahressicht um rund 18 Prozent habe zulegen können, dürfte aber auch - oder womöglich vor allem - mit den Wahlversprechen des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu erklären sein, die bei Börsianern Ende 2016 eine regelrechte Euphorie ausgelöst hätten. Selbst die in der Vorwoche erwartete Leitzinserhöhung der FED habe dem Dow Jones Index kaum etwas anhaben können.



Nun aber könnte dem US-Aktienmarktbarometer langsam die Puste ausgehen. Grund: Offenbar würden bei Investoren die Zweifel wachsen, ob Donald Trump seine in Aussicht gestellten Wahlversprechen wie etwa Investitionen in die Infrastruktur oder Steuererleichterungen zeitnah umsetzen könne. Sollte Trump nicht recht rasch seinen Worten Taten folgen lassen, dürfte die Nervosität noch weiter zunehmen. Im Umkehrschluss bedeute dies: Aktuell sollten vor allem risikoscheue Anleger wohl allzu große Risiken meiden. (24.03.2017/ac/a/m)