Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach einer erneut schwachen Eröffnung im Tagesverlauf nach oben gekämpft und schließlich deutlich fester geschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch die asiatischen Aktienmärkte hätten sich den US-Vorgaben nicht entziehen können und würden heute Morgen großteils im positiven Terrain notieren. Die Ölpreise hätten gestern wieder stärker zulegen können, wobei das schwarze Gold auf dem höchsten Stand seit rund einem Monat notiere. Hintergrund seien die verstärkten Förderkürzungen sowie die Hoffnung, dass nach den Lockerungen der Bedarf wieder anziehen werde. Gold sei im Umfeld der düsteren Wirtschaftsaussichten und der Diskussion um negative Leitzinsen in den USA ebenfalls gesucht gewesen und habe in der Spitze ein Dreiwochenhoch markieren können.Gemäß den Futures-Indikationen würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in Europa von einer positiven Börseneröffnung ausgehen. (15.05.2020/ac/a/m)