China & Evergrande: Die Märkte schienen Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) als ein vollständig kontrollierbares Ergebnis einzuschätzen, das nicht über die Grenzen Chinas hinausgehen werde. Auf chinesische Unternehmensanleihen würden nur etwa 8% des gesamten Umlaufs einer bedeutenden Benchmark wie dem JP Morgan CEMBI Diversified Index entfallen (der die Performance von auf US-Dollar lautenden Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern abbilde). Bei den Aktien würden chinesische Unternehmen etwa ein Drittel des MSCI Emerging Market Index ausmachen. Der Index sei jedoch stark auf Technologie- und Finanzwerte ausgerichtet, während der Immobiliensektor vernachlässigbar sei. Innerhalb des MSCI China hätten Immobilien ein Gewicht von weniger als 5%, während Finanzwerte fast 15% ausmachen würden. Die negativen Nachrichten könnten jedoch die Abflüsse aus chinesischen Aktien kurzfristig beschleunigen, was zu einem undifferenzierten Abbau von Positionen führen könnte. Auch das Risiko für das chinesische Wachstum sei nicht zu unterschätzen, selbst wenn es eine groß angelegte politische Reaktion geben werde. Über ein schwächeres chinesisches Wirtschaftswachstum sei natürlich auch mit Auswirkungen auf den globalen Handel und die Rohstoffpreise zu rechnen.



Der Ölpreis sei gestern dennoch auf ein Drei-Jahres-Hoch gestiegen. Ein knappes Angebot sowie die anziehende Nachfrage habe den Ölpreis weiter angetrieben. Produktionsausausfälle im Golf von Mexiko wegen des Hurrikans Ida und die unerwartet geringe Produktion der OPEC-Förderländer in den vergangenen Monaten hätten ihr Weiteres dazu beigetragen. Auch heute Früh setze sich der Aufwärtstrend beim Öl weiter fort.



Der Goldpreis habe sich am Montag in einem unruhigen Handel stabilisiert, wobei die Zuwächse durch einen stärkeren Dollar und einen Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen gebremst worden seien. Der Preis für Silber habe mit +1,2% stärker zulegen können, der Kupferpreis sei leicht fester gewesen.



Die beiden bedeutendsten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum hätten gestern de facto unverändert geschlossen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mit Ausnahme von Japan und Indien überwiegend recht freundlich zeigen. Unternehmensdaten seien heute Mangelware, lediglich der Speicherchip-Hersteller Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) werde nachbörslich seine Q4-Zahlen berichten. (28.09.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich gestern gemischt, wenngleich die meisten Börsen in den ersten Stunden recht freundlich tendierten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für immer mehr Marktteilnehmer spiegele die allmähliche Änderung der Zentralbankpolitik den Optimismus hinsichtlich des Wirtschaftswachstums wider und nicht die Sorge um die Inflation. Die Analyse der Wahl in Deutschland sei zwar noch im Laufen, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz habe jedoch indes nach Gremiensitzungen der Partei seinen Anspruch auf eine Regierungsbildung unterstrichen und schnelle Gespräche mit Grünen und FDP über eine Ampel-Koalition angekündigt. Die mögliche erfolgreiche Bildung einer sozial-ökologisch-liberalen Koalition habe der Markt gelassen hingenommen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe um rd. 0,3% zulegen können.Ohne klare Richtung hätten sich die US-Aktienmärkte zu Beginn der Woche gezeigt. Während die Standardwerte an der Wall Street (Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420): +0,2%) ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage hätten fortsetzen können, so seien der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und die an der NASDAQ gehandelten Technologieaktien nach der jüngste Erholungsrally zurück. Als Grund könne der Anstieg der Marktzinsen in den USA genannt werden, welche bereits den fünften Tag in Folge angezogen seien. Zehnjährige US-Anleihen hätten gestern mit 1,48% nach 1,45% am Freitag rentiert. Es stelle dies das höchste Niveau seit Juni dar. Hinter der Aufwärtsbewegung stünden Indikationen der US-Notenbank (aber auch anderer Zentralbanken), demnächst ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs etwas zu straffen und möglicherweise schon Ende 2022 die Zinsen anzuheben. Der kräftige Anstieg der Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA im August um 1,8% (Konsens: +0,6%) habe eher weiter Zinssorgen geschürt und einen anhaltenden Aufschwung bei den Aufträgen für Verkehrsflugzeuge sowie ein solides Wachstum der zugrundeliegenden Aufträge für Investitionsgüter widergespiegelt, wobei letztere die Mischung aus einer anhaltend starken Güternachfrage und einem weit verbreiteten Arbeitskräftemangel reflektiert hätten.