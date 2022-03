Vielmehr sei die Rally, die man zuletzt gesehen habe, typisch für Bärenmärkte. Das habe es auch schon früher gegeben - etwa während der Dotcom-Blase oder der Finanzkrise. Aktuell sei der Markt gestiegen, obwohl es die Fundamentaldaten nicht hergeben würden, so die Strategen der Bank.



"Der sich verschlechternde makroökonomische Hintergrund und die marktunfreundliche FED machen nachhaltige Gewinne bei US-Aktien unwahrscheinlich", würden sie kommentieren. Die amerikanische Notenbank werde zu keinem Zeitpunkt kommen, um den Markt zu retten. Zudem stehe die US-Konjunktur unmittelbar vor einer Rezession.



Die Anleger müssten sich darauf einstellen, dass es wieder - wie im Januar - zum Ausverkauf komme.



"Der Aktionär" sehe die Situation merklich entspannter. Es habe den Anschein, dass der Markt einen strengeren Kurs der FED eingepreist habe. Ein zeitnahes Ende des Ukraine-Kriegs, das durchaus wahrscheinlich ei, würde den Inflationsdruck reduzieren. Was dann an den Märkten passieren könnte, darauf habe es am Dienstag einen Vorgeschmack gegeben, als DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und Co auf konstruktive Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine aus dem Stand mehrere hundert Punkte nach oben gesprungen seien. Ergo: Nicht zu bullish werden, aber auch nicht zu vorsichtig, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (30.03.2022/ac/a/m)





