Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (10.04.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2).Auch im vergangenen Geschäftsjahr sei es der USU Software AG gelungen, einen neuen Umsatzrekordwert zu erzielen. Mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 9,1% auf 72,10 Mio. EUR (VJ: 66,09 Mio. EUR) habe die Gesellschaft damit die mit der Veröffentlichung des Vorjahresgeschäftsberichtes kommunizierte Umsatzguidance (71 bis 75 Mio. EUR) voll erfüllt.Nachdem in den Vorjahren alleine das Produktsegment, hier insbesondere die im Ausland erzielten Umsätze, für das Umsatzwachstum verantwortlich gezeichnet habe, hätten in 2016 wieder beide Geschäftsbereiche wichtige Wachstumsimpulse geleistet. Die Umsätze im Produktsegment hätten dabei um 8,8% auf 57,14 Mio. EUR (VJ: 52,51 Mio. EUR) zugelegt. Parallel dazu habe der Servicebereich mit einem Anstieg in Höhe von 8,9% auf 14,79 Mio. EUR (VJ: 13,58 Mio. EUR) erstmals seit 2012 wieder einen nennenswerten Umsatzanstieg verzeichnet. Insgesamt hätten die Umsätze noch höher ausfallen können, aufgrund der Umstellung mehrerer Großkunden auf das SaaS-Modell sei es aufgrund der Verteilung der Lizenzeinnahmen über die Vertragslaufzeit (üblicherweise: drei Jahre) zu einer Abschwächung der Umsätze gekommen.Der erneute Umsatzanstieg finde sich auch in der Entwicklung des EBIT wieder, welches nahezu proportional dazu um 9,3% auf 8,30 Mio. EUR (VJ: 7,59 Mio. EUR) zugelegt habe. Die USU Software AG habe, als Grundlage für die erwartete Ausweitung des Geschäftsvolumens, einen erneuten Ausbau der Konzernbelegschaft vorgenommen, was sich in einem entsprechenden Anstieg beim Personalaufwand niedergeschlagen habe. Dies habe jedoch vollständig durch einen Rückgang bei den Verwaltungskosten sowie einer nur unterproportionalen Entwicklung der Herstellkosten aufgefangen werden können. Auch das um akquisitionsbedingte Sondereffekte bereinige EBIT habe um 9,4% auf 9,61 Mio. EUR (VJ: 8,79 Mio. EUR) zugelegt, was einer konstanten Entwicklung der bereinigten EBIT-Marge in Höhe von 13,3% entspreche.Filker prognostiziere, parallel zur vom Unternehmen erwarteten Entwicklung, eine tendenzielle Verbesserung bei der operativen Ergebnismarge. Zunächst könnten jedoch noch die erfolgten Vorlaufinvestitionen in die Konzernbelegschaft mit einer seitwärtsgerichteten bzw. leicht rückläufigen Ergebnismarge einhergehen. Ab 2018 erwarte der Analyst einen überproportionalen Anstieg der bereinigten EBIT-Marge in Richtung der mittelfristig erwarteten 15,0%.Auf Basis dieser Prognosen errechne sich in dem DCF-Modell des Analysten ein fairer Wert je Aktie in Höhe von 24,00 EUR (bisher: 24,00 EUR).