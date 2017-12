Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 23,80 Euro vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "halten" für die USU Software-Aktie. (Analyse vom 04.12.2017)



Börsenplätze USU Software-Aktie:



Xetra-Aktienkurs USU Software-Aktie:

21,87 EUR -8,11% (04.12.2017, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:

21,849 EUR -7,81% (04.12.2017, 10:36)



ISIN USU Software-Aktie:

DE000A0BVU28



WKN USU Software-Aktie:

A0BVU2



Ticker-Symbol USU Software-Aktie:

OSP2



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (04.12.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum und das Kursziel von 25,00 Euro für die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2).Der Verlauf der ersten neun Monate 2017 sei für die USU Software AG auf Umsatzebene leicht, auf Ergebnisebene jedoch etwas stärker unter den Erwartungen geblieben. Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 14,6% auf 58,91 Mio. Euro (VJ: 51,39 Mio. Euro) sei zwar ein neuer Umsatzrekordwert erwirtschaftet worden, die Gesellschaft hätte jedoch ein um ca. 1,5 Mio. Euro stärkeres Umsatzwachstum erzielen können.Dem habe aber der Umstand entgegengestanden, wonach insbesondere bei ausländischen Kunden eine stärkere Nachfrage nach SaaS-Lösungen anstatt wie bisher nach Einzellizenzerwerben vorgeherrscht habe. SaaS-Umsätze würden sich gleichmäßig über die Vertragslaufzeit verteilen, was zwar künftig einen höheren Anteil an wiederkehrenden Umsätzen bedeute, kurzfristig jedoch mit fehlenden Lizenzumsätzen einhergehe. Das aufgezeigte Umsatzwachstum ist gemäß den Erkenntnissen der Analysten der GBC AG maßgeblich organischer Natur. Die anorganischen Umsatzbeiträge stünden im Zusammenhang mit dem Erwerb der unitB (Erwerb: Januar 2017) und der USU SAS (Erwerb: Mai 2017).Trotz der erfolgten Umsatzausweitung habe das EBIT mit 0,70 Mio. Euro (VJ: 4,41 Mio. Euro) deutlich unterhalb des Vorjahreswertes gelegen. Gleiches gelte für das um akquisitorische Effekte bereinigte EBIT, welches sich ebenfalls auf 2,35 Mio. Euro (VJ: 5,34 Mio. Euro) reduziert habe. Ein maßgeblicher Belastungsfaktor finde sich im deutlichen Anstieg der Vertriebs- und Marketingaufwendungen, als Folge der deutlich intensiveren Vertriebsbemühungen in den internationalen Märkten (USA, Kanada, Frankreich, UK). Darüber hinaus seien Integrationsaufwendungen bei neu erworbenen Gesellschaften angefallen. Auch auf Personalebene habe die USU Software AG sowohl einen organischen als auch einen anorganischen Ausbau vorgenommen, um die Basis für das künftige Wachstum zu legen.Die Analysten der GBC AG haben ihre Prognosen an die reduzierten Unternehmenserwartungen angepasst, wenngleich sie die größte Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr 2017 vorgenommen haben. Damit solle zum Ausdruck kommen, dass sich die Umstellung auf SaaS-Lösungen zwar zunächst in einer rückläufigen Umsatzentwicklung auswirken werde, mittelfristig werde dies jedoch zu einem Anstieg der wiederkehrenden Umsätze führen.Auch margenseitig sollte die USU Software AG schnell an die avisierten Niveaus zurückkehren. Das Fehlen außerordentlicher Belastungen sowie insbesondere ein stärkerer Anstieg der margenstarken ausländischen Umsätze (intensivierte Vertriebsbemühungen) sollten in den kommenden Jahren zu einem überproportionalen Ergebnisanstieg führen.Die Analysten der GBC AG haben mittelfristig, aufgrund der genannten Gründe, eine leichte Erhöhung der Ergebnismargen im DCF-Bewertungsmodell vorgenommen. Diese Anpassung habe die leichte Prognosereduktion kompensiert, sodass die Analysten das bisherige ermittelte Kursziel in Höhe von 25,00 Euro je Aktie unverändert lassen würden.